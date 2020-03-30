تجديد حبس 3 متهمين بتهمة إصابة طفل إثر مشاجرة في حلوان

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 متهمين من أسرة واحدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب فقء عين طفل بسبب مشاجرة بينهما.





وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي العميد علاء جودة مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من "نادية. س" 40 سنة ربة منزل والمقيمة بمنطقة كفر العلو التابعة لنطاق القسم بقيام جيرانها من أسرة واحدة بفقء عين نجلها "حسن. ص" 15 سنة.





وانتقل رجال الأمن بقيادة الرائد أحمد شعلان، معاون مباحث القسم إلى مكان الوقعة، وبالفحص تبين أن سبب الحادث مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وفي أثناء تدخل الشاب للدفاع عن والدته، تم التعدي عليه بالضرب وإصابته بعينه اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى قصر العين.





وتم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهمين بقيادة المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، وبتكثيف الجهود وتتبع خط سير المتهمين وعمل أكمنة، وتم ضبط كل من "محمود. ح" و"عبد الله. س" و"نادي. س" و"رجب. س" و"محمود. س" من أسرة واحدة.





وبمواجهتهم أمام اللواء عاطف خضر، نائب مدير أمن القاهرة، أقروا بإصابتهم المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن ناحية أخرى ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بالمنيا.

ونجحت قوات الأمن من ضبط طرفي مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية بالمنيا، حيث تبلغ لمركز شرطة المنيا حدوث مشاجرة بقرية بنى أحمد الغربية بدائرة المركز بين طرف أول، 5 أشخاص وتوفي اثنين منهم وأصيب 3 بطلقات نارية وطرف ثانٍ، 4 أشخاص أحدهم هارب، وجميعهم مُقيمين بذات القرية، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة.

وتبين قيام الطرف الأول بالتعدي بالبناء على حرم الطريق أمام منزل الطرف الثاني، ما أدى لنشوب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها أحد الأشخاص بالطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته مُحدثًا إصابة الطرف الأول ومقتل اثنين منهم، وتم نقلهما والمصابين للمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) وهروب أحد الأشخاص.





وباستهداف القرية المشار إليها بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح نارية (بندقيتين آليتين و3 بنادق خرطوش وفردي خرطوش و52 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 أشخاص من أفراد الطرف الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

