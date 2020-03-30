الزراعة: فحص 3246 عينة لمواد غذائية وحيوانات وكلها خالية من كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:17 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
قامت معامل معهد صحة الحيوان بفحص 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 30/3/2020، وكشف نتائج التحاليل بسلبية إحتوائها على فيروس كورونا.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 30/3/2020.


وأضاف القصير أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية 

وأوضح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي على النحو التالي: 

ميناء الإسكندرية عدد 2563 عينة إضافات اعلاف – ومسحات ولحوم – البان – دواجن – اسماك والواردة من  من معظم دول العالم وأهمها الهند – الصين – الاتحاد الأوروبي – كوريا – إندونيسيا – اليابان – تايوان – الامارات 

ميناء دمياط تم فحص 187 عينة اسماك متنوعة – كبدة – منتجات البان- مسحات – زبدة طبيعي والواردة من الهند – الصين – الامارات – فيتنام – هولندا – أوكرانيا – اليمن – تايلاند – اسبانيا – عمان 

واضاف شاهين انه من ميناء بورسعيد تم فحص 232 عينة اسماك متنوعة – لحوم بقرى وجاموسي – كبدة – البان المصدر الهند – البرازيل – الامارات – اليمن – الصين – اليابان – عمان.

ميناء العين السخنة عدد العينات 5 نوع العينات إضافات اعلاف- مسحوق والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا

ومن خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 23 عينات اسماك متنوعة – لحوم – لبن بودرة – مستلزمات طبية بيطرية – جبن – امعاء واردة من الصين – فنلندا – فرنسا – إيطاليا – اثيوبيا

وقال مدير معهد صحة الحيوان إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب.

كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد 203 عينة لحيوانات اليفة ملك لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي) عينات مسحوبة من المطار، وبالتالي يصبح الاجمالي 3246 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.

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