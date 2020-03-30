غداُ.. إحياء ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ بحفلة "أون لاين"



يعقب السهرة فيلم وثائقي من انتاج المركز القومي للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي واهم المحطات في حياته الى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم في اعمال فنية خالدة.



ظلت شخصية العندليب عبد الحليم حافظ حلم راود العديد من النجوم، سواء المطربين الذين حذوا حذوه كي ينالوا نفس النجومية أو أقرب إليها، أو الممثلين الذين جسدوا شخصيته سواء في أعمال حملت اسمه أو أدوار في مسلسلات درامية تناولت تلك الفترة التي عاش فيها العندليب.



لعل أبرز من قدم دور عبد الحليم حافظ، الفنان الكبير أحمد زكى في فيلم "حليم" من إخراج شريف عرفة ويتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء العندليب "عبد الحليم حافظ" في فترات مختلفة من حياته، متناولًا جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية في دراما كتبها السيناريست الكبير "محفوظ عبد الرحمن"، وجسدها على الشاشة الراحل الكبير "أحمد زكي" وأكمل دوره ابنه "هيثم". مع توضيح وطرق مقتطفات من حياته وإنسانية، ومواقفه السياسية.







تقام غداُ الثلاثاء أمسية غنائية في تمام الساعة التاسعة أعدتها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ عبر القناة الرسمية لـ وزارة الثقافة باليوتيوب ضمن فاعليات مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين أيديك"، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي ومشاركة نجوم الأوبرا مي الجبيلي، مي حسن، حنان عصام، نهى حافظ، هاني عامر، محمد الخولي، محمد متولى، أحمد عفت وتتضمن مختارات من اعمال العندليب الاسمر الشهيرة التي شكلت جزء من وجدان الشعب المصري والعربي.