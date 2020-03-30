غداُ.. إحياء ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ بحفلة "أون لاين"

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:04 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
مصطفى فكيه
تقام غداُ الثلاثاء أمسية غنائية في تمام الساعة التاسعة أعدتها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ عبر القناة الرسمية لـ وزارة الثقافة باليوتيوب ضمن فاعليات مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين أيديك"، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي ومشاركة نجوم الأوبرا مي الجبيلي، مي حسن، حنان عصام، نهى حافظ، هاني عامر، محمد الخولي، محمد متولى، أحمد عفت وتتضمن مختارات من اعمال العندليب الاسمر الشهيرة التي شكلت جزء من وجدان الشعب المصري والعربي.

يعقب السهرة فيلم وثائقي من انتاج المركز القومي للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي واهم المحطات في حياته الى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم في اعمال فنية خالدة.

ظلت شخصية العندليب عبد الحليم حافظ حلم راود العديد من النجوم، سواء المطربين الذين حذوا حذوه كي ينالوا نفس النجومية أو أقرب إليها، أو الممثلين الذين جسدوا شخصيته سواء في أعمال حملت اسمه أو أدوار في مسلسلات درامية تناولت تلك الفترة التي عاش فيها العندليب.

لعل أبرز من قدم دور عبد الحليم حافظ، الفنان الكبير أحمد زكى في فيلم "حليم" من إخراج شريف عرفة ويتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء العندليب "عبد الحليم حافظ" في فترات مختلفة من حياته، متناولًا جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية في دراما كتبها السيناريست الكبير "محفوظ عبد الرحمن"، وجسدها على الشاشة الراحل الكبير "أحمد زكي" وأكمل دوره ابنه "هيثم". مع توضيح وطرق مقتطفات من حياته وإنسانية، ومواقفه السياسية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام خليك في البيت حفلة عبدالحليم حافظ حفلات اون لاين افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 15 دقيقة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة ميسي.. 4 لاعبين لا يُريدهم "البرغوث" في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 8 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد الامير يعيد عبدالحليم حافظ في "سيرة الحب" للمخرج عادل عبده

مؤسس فرقة "شموع": لبنى عبدالعزيز بكت عند غنائي لـ"العندليب".. والألحان الجديدة مُقتبسة من أغاني زمان (حوار)

في ذكرى وفاته.. أسرار لا تعرفها عن "العندليب" عبد الحليم حافظ

غدا..احتفاليه ذكرى العندليب الـ 42 برؤية الموسيقار الشارونى فى الأوبرا

مفيد فوزي: سعاد حسني كانت الحب الكبير لـ"العندليب"

ضمن المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".. الوزارة تحيي ذكرى العندليب وتستعرض مشوار "الموجي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

04:42 م

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

04:00 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية