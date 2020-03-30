مذبحة ميسي.. 4 لاعبين لا يُريدهم "البرغوث" في برشلونة

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:29 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، قائد فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، يري بأن الفريق ليس في حاجة إلى 4 لاعبين حاليين ضمن صفوف البلوجرانا.

وكشفت التقارير الصحفية بأن ميسي يري بأن جريزمان وسيميدو وأومتيتي وكوتينيو (المُعار إلى بايرن ميونيخ الألماني) لم يقدموا أي إضافة للفريق الكتالوني، ويري بأن بيعهم هو الأفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية بس ميسي طالب بارتوميو رئيس برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا للموافقة على تجديد تعاقده مع البلوجوانا.

وتسعي إدارة الفريق الكتالوني إلى تلبية طلبات ميسي للموافقة على تمديد تعاقده، خاصة وأن عقد ينص يوجود به بند ينص على رحيله عن البرسا دون مقابل خلال الفترة المقبلة.

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