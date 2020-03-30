حسني شتا يشارك جممهوره بـ فيديو جديد على "تيك توك"

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:22 م
حسني شتا
حسني شتا
مصطفى فكيه
شارك الفنان حسنى شتا، جمهوره بـ فيديو جديد له على تطبيق "تيك توك، حول قراره بمناسبة حظر التجول والعزل المنزلي الذى تعيشه مصر وعدد كبير من دول العالم في إجراء تحاول من خلاله الحكومات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، في ظل ارتفاع احصائيات ضحايا الفيروس القاتل حول العالم.

وقرر الفنان حسنى شتا، تقوية قلبه والمغامرة بالخروج من غرفته وكسر حظر التجول، لكن ما فعله الفنان لم يكن خروجًا للشارع، بل كان قرارًا بمغادرة الغرفة والجلوس في الريسبشن، وفى حوار كوميدي دار بين حسنى وشخص آخر خلف الكاميرا ".

ويأتي هذا الفيديو ضمن مشاركات عديد لكثير من النجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتسلية الجمهور وحثهم على البقاء في البيوت والحرص على العزل المنزلي لمساعدة الدولة في السيطرة على وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين.

ويشار إلى أن الفنان الشاب حسنى شتا، كان قد انضم، في أكتوبر الماضي، لأسرة مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ 7 حلقات، والتي تعد سابقة أولى من نوعها في الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على ومقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.

ويذكر أن من ضمن المشاركين في هذه المبادرة مؤخرًا الفنانة مي كساب، التي أعلنت إقامة حفل لايف لجمهورها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" للتغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات، للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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مسلسل شديد الخطورة حسني شتا تيك توك

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