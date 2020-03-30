حسني شتا يشارك جممهوره بـ فيديو جديد على "تيك توك"



ويشار إلى أن الفنان الشاب حسنى شتا، كان قد انضم، في أكتوبر الماضي، لأسرة مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ 7 حلقات، والتي تعد سابقة أولى من نوعها في الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على ومقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.



ويذكر أن من ضمن المشاركين في هذه المبادرة مؤخرًا الفنانة مي كساب، التي أعلنت إقامة حفل لايف لجمهورها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" للتغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات، للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويأتي هذا الفيديو ضمن مشاركات عديد لكثير من النجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتسلية الجمهور وحثهم على البقاء في البيوت والحرص على العزل المنزلي لمساعدة الدولة في السيطرة على وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين.