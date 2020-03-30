محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم والخضراوات بالمنصورة (صور)

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أجرى اليوم الاثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جولة ميدانية على منافذ بيع اللحوم والخضروات والاسماك فى مدينة المنصورة.



وخلال الجولة أطلق محافظ الدقهلية مبادرة تخفيض سعر بيع اللحوم بمختلف منافذ المحافظة ليكون 70 جنيه بدلا من 80 جنيه وتخفيض أسعار بيع جميع أنواع الأسماك بنسبة 25% عن السعر الحالي.



وأعلن عن تخفيض أسعار بيع الخضراوات والفاكهة بجميع المنافذ بنسبة 25% عن الأسعار الحالية،وأكد على إلغاء ترخيص اي منفذ بيع في حالة عدم الالتزام بالأسعار الجديدة المخفضة.



ووافق محافظ الدقهلية على اقامة منفذ جديد للخضراوات والفاكهة بجوار التعاون الزراعي بشارع الجيش امام استاد المنصورة الرياضي لتيسير الطلب على السلع بأسعار مخفضة لصالح المواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية على أنه يبذل قصارى جهده في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم وتيسير سبل الحصول على الخدمات.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لعدد من منافذ بيع اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بشارعي الجيش وقناة السويس بالمنصورة يرافقه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد اجتماعًا اليوم مع تجار السلع الغذائية (الخضراوات والفاكهة واللحوم) وأصحاب منافذ البيع لاستعراض آليات ضبط الأسعار.



وأكد محافظ الدقهلية أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تقتضي التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وأشار للحضور من التجار ان قرار حظر التجول لا يسري على نقل السلع الغذائية المختلفة.



واتفق محافظ الدقهلية مع التجار واصحاب المنافذ على ضرورة البيع بأسعار أقل من سعر السوق دعما للمواطنين واطلق مبادرات لبيع اللحوم والخضراوات والفاكهة بأقل من الاسعار الحالية في السوق تيسيرا على المواطنين ورحب التجار بها.





وأكد المحافظ أن الهدف من حركة تغيير ونقل بعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء هو ضخ دماء جديدة وأفكار وآليات عمل جديدة تواكب المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد وتناسب المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أولويات المرحلة هي استمرار أعمال التطهير للمنشآت والشوارع ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة تجاه مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة للعمل الجاد على تلبية احتياجات المواطنين والرد على شكواهم بشكل فوري وعاجل.

