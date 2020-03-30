رئيس إدارة التدريب بـ"القوى العاملة": نسبة البطالة أعلى في القرى

قال أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة: إن نسبة البطالة متواجدة أعلى بين الفتيات في القرى والنجوع، لافتًا إلى حصر القرى الأكثر احتياجا لتوزيع الوحدات التدريب المتنقلة عليهم.





وأوضح "قطامش" في تصريح إلى "الفجر"، أن الوحدات المتنقلة تحتوي على ماكينات لتدريب السيدات على التفصيل والخياطة، والشباب على السباكة والكهرباء، ومدة الدورة 150 ساعة، وبعد انتهائها أول ثلاث فتيات يحصلون على ماكينة خياطة مجانية.





ولفت إلى أنه بالنسبة للشباب، فتكون مدة الدورة 60 ساعة تقريبًا، ويتم تقيمهم باختبار عملي ونظري، والثلاث الأوائل يحصلون على حقيبة معدات خاصة بالسباكة والكهرباء.





وأشار إلى انتهاء 40 دورة حتى الآن، منذ انطلاقها في شهر 10 العام المنصرم، وتم تخريج نحو 600 متدرب، في 8 محافظات مختلفة، لافتًا إلى تطوير 38 مركز ثابت على مستوى 25 محافظة.





وأكد أنه تم الانتهاء من 76 ورشة داخل مراكز التدريب الثابتة من أصل 336 ورشة على مستوى الجمهورية، حيث تم تغير معداتها بالكامل لتواكب التطور التكنولوجي للصناعة، ونبحث حاليًا لتطويرها على المستوى العالمي والأوروبي والمحلي والعربي، ليستطيع العامل من العمل في أي دولة.





وكشف عن إضافة مهن أخرى للوحدات المتنقلة بناءً على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، ولكن على حسب سوق عمل كل محافظة.





ولفت إلى طريقة الإعلان عن الوحدات المتنقلة كانت قديمة عن طريق توزيع منشورات داخل المساجد والمواطنين في الشوارع، وحاليًا تم تطويرها ويتم الإعلان عن طريق الإعلام والصحف والتيلفزيون.





وأشار إلى دور منظمة العمل الدولية في تمويل الوحدات المتنقلة، بأنه إرشادي أكثر ما هو مادي.





ونوه بأن الوحدات المتنقلة تستهدف خلال عام 2021 تدريب 3 آلاف شخص، والمراكز الثابتة داخل المحافظات 8 آلاف.



