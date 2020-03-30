رئيس إدارة التدريب بـ"القوى العاملة": نسبة البطالة أعلى في القرى
الإثنين 30/مارس/2020 - 05:00 م
قال أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة: إن نسبة البطالة متواجدة أعلى بين الفتيات في القرى والنجوع، لافتًا إلى حصر القرى الأكثر احتياجا لتوزيع الوحدات التدريب المتنقلة عليهم.
وأوضح "قطامش" في تصريح إلى "الفجر"، أن الوحدات المتنقلة تحتوي على ماكينات لتدريب السيدات على التفصيل والخياطة، والشباب على السباكة والكهرباء، ومدة الدورة 150 ساعة، وبعد انتهائها أول ثلاث فتيات يحصلون على ماكينة خياطة مجانية.
ولفت إلى أنه بالنسبة للشباب، فتكون مدة الدورة 60 ساعة تقريبًا، ويتم تقيمهم باختبار عملي ونظري، والثلاث الأوائل يحصلون على حقيبة معدات خاصة بالسباكة والكهرباء.
وأشار إلى انتهاء 40 دورة حتى الآن، منذ انطلاقها في شهر 10 العام المنصرم، وتم تخريج نحو 600 متدرب، في 8 محافظات مختلفة، لافتًا إلى تطوير 38 مركز ثابت على مستوى 25 محافظة.
وأكد أنه تم الانتهاء من 76 ورشة داخل مراكز التدريب الثابتة من أصل 336 ورشة على مستوى الجمهورية، حيث تم تغير معداتها بالكامل لتواكب التطور التكنولوجي للصناعة، ونبحث حاليًا لتطويرها على المستوى العالمي والأوروبي والمحلي والعربي، ليستطيع العامل من العمل في أي دولة.
وكشف عن إضافة مهن أخرى للوحدات المتنقلة بناءً على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، ولكن على حسب سوق عمل كل محافظة.
ولفت إلى طريقة الإعلان عن الوحدات المتنقلة كانت قديمة عن طريق توزيع منشورات داخل المساجد والمواطنين في الشوارع، وحاليًا تم تطويرها ويتم الإعلان عن طريق الإعلام والصحف والتيلفزيون.
وأشار إلى دور منظمة العمل الدولية في تمويل الوحدات المتنقلة، بأنه إرشادي أكثر ما هو مادي.
ونوه بأن الوحدات المتنقلة تستهدف خلال عام 2021 تدريب 3 آلاف شخص، والمراكز الثابتة داخل المحافظات 8 آلاف.
إقرأ أيضًا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة 4
وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
609 حالات إصابة
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا