Galaxy M11.. سامسونج تعلن الكشف هاتف جديد بثلاثة كاميرات خلفية وبطارية خارقة

أعلنت شركة سامسونج عبر موقعها عن هاتفها الجديد Galaxy M11، ويتميز هاتف سامسونج الجديد بثلاثة كايرات وبطارية خارقة وفيما يلي نستعرض معكم مواصفات هاتف Galaxy M11 الجديد.





مواصفات هاتف Galaxy M11 الجديد





يحمل هاتف سامسونج شاشة من قياس 6.4 بوصة بدقة +HD مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في الزاوية اليسرى بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0 مع التركيز الثابت.





ولم تذكر الشركة نوع واسم المعالج المستخدم في هذا الهاتف لكنه ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت ودعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.





من الخلف هناك ثلاثة كاميرات تم وضعها بشكل عمودي فوق بعضها البعض، الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية بفتحة أوسع f/2.2 بدقة 5 ميجابكسل و115 درجة حرية، والثالثة هي حساس العمق لصور بورتريه رائعة. ويمكن تسجيل الفيديو بسرعة 30 إطار في الثانية بدقة 1080P أي لا تتوقع هنا تجربة مثالية.





وتأتي هذه السلسلة ببطارية كبيرة، وهذا الهاتف ليس استثناء حيث هناك 5000 ميلي أمبير ومنفذ USB-C ومنفذ لسماعات الصوت ويدعم شريحتي اتصال مع بطاقة ذاكرة خارجية.





ويذكر أن الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان وهي الأسود والأزرق المخضر والبنفسجي ولم تكشف عن سعره أو مواعيد توفره في الأسواق.