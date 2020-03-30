Galaxy M11.. سامسونج تعلن الكشف هاتف جديد بثلاثة كاميرات خلفية وبطارية خارقة

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:58 م
سامسونج Galaxy M11
سامسونج Galaxy M11
أعلنت شركة سامسونج عبر موقعها عن هاتفها الجديد Galaxy M11، ويتميز هاتف سامسونج الجديد بثلاثة كايرات وبطارية خارقة وفيما يلي نستعرض معكم مواصفات هاتف Galaxy M11 الجديد.

مواصفات هاتف Galaxy M11 الجديد

يحمل هاتف سامسونج شاشة من قياس 6.4 بوصة بدقة +HD مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في الزاوية اليسرى بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0 مع التركيز الثابت.

ولم تذكر الشركة نوع واسم المعالج المستخدم في هذا الهاتف لكنه ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت ودعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.

من الخلف هناك ثلاثة كاميرات تم وضعها بشكل عمودي فوق بعضها البعض، الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية بفتحة أوسع f/2.2 بدقة 5 ميجابكسل و115 درجة حرية، والثالثة هي حساس العمق لصور بورتريه رائعة. ويمكن تسجيل الفيديو بسرعة 30 إطار في الثانية بدقة 1080P أي لا تتوقع هنا تجربة مثالية.

وتأتي هذه السلسلة ببطارية كبيرة، وهذا الهاتف ليس استثناء حيث هناك 5000 ميلي أمبير ومنفذ USB-C ومنفذ لسماعات الصوت ويدعم شريحتي اتصال مع بطاقة ذاكرة خارجية.

ويذكر أن الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان وهي الأسود والأزرق المخضر والبنفسجي ولم تكشف عن سعره أو مواعيد توفره في الأسواق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هواتف سامسونج هاتف سامسونج الجديد مواصفات Galaxy M11 سعر Galaxy M11 سامسونج Galaxy M11 تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Galaxy M11

أخبار تهمك

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة ميسي.. 4 لاعبين لا يُريدهم "البرغوث" في برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

منذ ساعة الا ربع

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 13 دقيقة

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سامسونج تطلق هاتفها "Galaxy A8S" مع كاميرا مدمجة في الشاشة

رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتفيها Galaxy A30 و A50

سامسونج تكشف رسميا عن هاتفها Galaxy A20

رسميا.. سامسونج تطلق هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip (الأسعار والمواصفات)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

04:42 م

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

04:00 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية