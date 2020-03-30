بيان جديد من "المركزي" حول المعاملات الجارية والمدفوعات





قال البنك المركزي، إن مصر حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 410.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل عجز كلي 1.8 مليار دولار قبل عام.





وأضاف المركزي في بيان صادر اليوم الاثنين، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع بنسبة 13 % وبنحو 684.4 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية ليسجل 4.6 مليار جنيه بدعم من تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.





وأوضح البيان أن الصادرات السلعية غير البترولية زادت 9.8 % لتسجل 9.2 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية بينما تراجعت الصادرات البترولية 16.7 % إلى خمسة مليارات دولار.



