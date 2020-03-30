بيان جديد من "المركزي" حول المعاملات الجارية والمدفوعات

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:00 م
البنك المركزي
البنك المركزي

قال البنك المركزي، إن مصر حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 410.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل عجز كلي 1.8 مليار دولار قبل عام.

وأضاف المركزي في بيان صادر  اليوم الاثنين، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع بنسبة 13 % وبنحو 684.4 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية ليسجل 4.6 مليار جنيه بدعم من تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.

وأوضح البيان أن الصادرات السلعية غير البترولية زادت 9.8 % لتسجل 9.2 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية بينما تراجعت الصادرات البترولية 16.7 % إلى خمسة مليارات دولار.

وكشف البنك المركزي المصري، انكماش عجز ميزان المعاملات الجارية في الفترة من ( يوليو إلى ديسمبر 2019 ) إلى 4.57 مليار دولار من 5.29 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 7.25 مليار دولار من 6.79 مليار دولار، فيما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 3.03 مليار دولار من 2.93 مليار دولار وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 13.68 مليار دولار من 12.05 مليار دولار.
 
وقرر البنك المركزى أمس الأحد، تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، وارجع ذلك إلى حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر

وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم  وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
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وتابع: "حرصاً من البنك المركزي المصري على سلامة كافة المواطنين فإنه يدعو الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين".

واختتم البنك المركزى بيانه: "إن البنك المركزي المصري على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم".

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