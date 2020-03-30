الأهلي والزمالك يثيران الجدل بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





أثار قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك الجدل بشأن مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن تعليق بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى يونيو القادم بسبب انتشار فيروس كورونا وعرض فكرة لعب نصف النهائي من مباراة واحده فقط.





وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الأهلي والزمالك والوداد والرجاء رفضوا فكرة لعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحده.





كما أشارت الصحيفة إلى أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي غير متحمس هو الأخر بشأن لعب نصف النهائي من مباراة واحده لأن ذلك سيضر بقيمة البطولة الإعلامية والتسويقية.





ويحاول الاتحاد الإفريقي حاليا الوصول إلى حل مناسب ليرضي جميع الأطرف ولكن ينتظر أيضا ليرى ما ستصل له أزمة فيروس كورونا.



