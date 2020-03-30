بسبب كورونا.. الاتحاد السعودي يقلل عدد المحترفين

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية خاصة مع التداعيات المالية المتوقعة بعد توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وكان الاتحاد اتخذ قراراً سابقاً بتواجد 7 لاعبين أجانب في كل فريق، لكنه في طريقه لإلغاء القرار في ظل عدم قدرة الأندية على الوفاء بمتطلبات هذا العدد من المحترفين.


وأشارت صحيفة الرياض السعودية، إلى أن أنباء ترددت داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دراسة قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بسبب الأعباء المالية الأخيرة على الأندية بسبب كورونا.


وتعاني الأندية السعودية من انخفاض حاد في الموارد المالية منذ إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.


وكانت كافة الأنشطة الرياضية في السعودية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، في إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

أخبار تهمك

مذبحة ميسي.. 4 لاعبين لا يُريدهم "البرغوث" في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 7 ساعات

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 15 دقيقة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 8 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

04:42 م

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

04:00 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية