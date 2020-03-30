بسبب كورونا.. الاتحاد السعودي يقلل عدد المحترفين

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية خاصة مع التداعيات المالية المتوقعة بعد توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وكان الاتحاد اتخذ قراراً سابقاً بتواجد 7 لاعبين أجانب في كل فريق، لكنه في طريقه لإلغاء القرار في ظل عدم قدرة الأندية على الوفاء بمتطلبات هذا العدد من المحترفين.









وأشارت صحيفة الرياض السعودية، إلى أن أنباء ترددت داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دراسة قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بسبب الأعباء المالية الأخيرة على الأندية بسبب كورونا.









وتعاني الأندية السعودية من انخفاض حاد في الموارد المالية منذ إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.









وكانت كافة الأنشطة الرياضية في السعودية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، في إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.



