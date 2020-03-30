أحمد داود وعلا رشدي يرقصان برفقة أبنائهم على ألحان أغنية أجنبية

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:57 م
احمد داوود وابنائه
احمد داوود وابنائه
مصطفى فكيه
نشرت الفنانة علا رشدي، فيديو جديد لها على حسابها الشخصي على موقع "تيك توك" بصحبة زوجها الفنان أحمد داود وأطفالهم، وهم يؤدون رقصة علي أغنية أجنبية، لتطرح علا رشدي تساؤلا عن أفضل شخص بهم أدى الحركات، وذلك استغلالا للوقت في العزل المنزلي الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع.

من ناحية أخرى يخوض أحمد داوود ثاني بطولاته المطلقة في السينما، بفيلم جديد من إخراج وإنتاج وائل عبد الله، حيث يعمل داوود ووائل عبد الله على التحضير للفيلم الذى سيتم الإإعلان عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة قبل البدء في تصويره خلال أسبوعين.

وقدم داوود أولى بطولاته المطلقة في السينما خلال فيلم "122" الذى تم عرضه في شهر يناير الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهيني وإخراج ياسر الياسري.

وكان آخر أعمال أحمد داوود في السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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