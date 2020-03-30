الصحة العالمية: كورونا عرقل عمل الأنظمة الصحية في عدد من دول العالم

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:59 م
مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية
الفجر

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي، إن "المنظمة تعمل على تقديم خدماتها لكافة دول العالم من أجل تجاوز أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وأضاف جيبريسوس: أن "فيروس كورونا عرقل عمل الأنظمة الصحية في عدد من دول العالم"، لافتأً إلى أن "المنظمة تبحث كيفية إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول الأكثر تضررا من الفيروس".

كما أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية بشأن تبرعها بـ 10 ملايين دولار لمواجهة وباء كورونا.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 740 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 156 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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