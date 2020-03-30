الصحة العالمية: كورونا عرقل عمل الأنظمة الصحية في عدد من دول العالم





قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي، إن "المنظمة تعمل على تقديم خدماتها لكافة دول العالم من أجل تجاوز أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".





وأضاف جيبريسوس : أن "فيروس كورونا عرقل عمل الأنظمة الصحية في عدد من دول العالم"، لافتأً إلى أن "المنظمة تبحث كيفية إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول الأكثر تضررا من الفيروس".





كما أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية بشأن تبرعها بـ 10 ملايين دولار لمواجهة وباء كورونا.



