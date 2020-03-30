نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن نجم فريق ريال مدريد يرفض البقاء داخل جدران البرنابيو في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن حارس ريال مدريد الفونس أريولا طلب الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم مقدماً طلباً للنادي بعدم تمديد اعارته من باريس سان جيرمان.

واضافت الصحيفة أن اريولا طلب من ريال مدريد عدم تمديد اعارته تخوفاَ من جلوسه في الموسم المقبل أيضاً على مقاعد البدلاء للحارس الاساسي كورتوا.

واشارت الصحيفة إلى أن أريولا يأمل في العودة لباريس سان جيرمان ومنافسة كيلور نافاس املاً في الحصول على فرصة المشاركة الاساسية لاقناع ديشامب لضمه للمنتخب قبل بطولة اليورو 2021.

أخبار تهمك

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 15 دقيقة

مذبحة ميسي.. 4 لاعبين لا يُريدهم "البرغوث" في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

04:42 م

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

04:00 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية