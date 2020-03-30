نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن نجم فريق ريال مدريد يرفض البقاء داخل جدران البرنابيو في الصيف المقبل.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن حارس ريال مدريد الفونس أريولا طلب الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم مقدماً طلباً للنادي بعدم تمديد اعارته من باريس سان جيرمان.





واضافت الصحيفة أن اريولا طلب من ريال مدريد عدم تمديد اعارته تخوفاَ من جلوسه في الموسم المقبل أيضاً على مقاعد البدلاء للحارس الاساسي كورتوا.





واشارت الصحيفة إلى أن أريولا يأمل في العودة لباريس سان جيرمان ومنافسة كيلور نافاس املاً في الحصول على فرصة المشاركة الاساسية لاقناع ديشامب لضمه للمنتخب قبل بطولة اليورو 2021.