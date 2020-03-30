قرار حاسم من وزير النقل للقضاء على الزحام داخل القطارات

وفيما يلي اهم هذه القطارات:



وجه بحري:

- قطار رقم 1967 القاهرة الإسكندرية "مميز".

- قطار رقم 1901 القاهرة الزقازيق "مميز".

- قطار رقم 1103 طنطا دمياط "مميز".

- قطار رقم 381 القاهرة المنصورة "مطور".

- قطار رقم 377 الزقازيق المنصورة "مطور"

- قطار رقم 391 القاهرة الزقازيق "مطور"

- قطار رقم 327 القاهرة شبين القناطر "مطور".

- قطار رقم 271 الزقازيق الإسماعيلية "مطور".

- قطار رقم 687 القاهرة وردان "مطور".

- قطار رقم 667 وردان ايتاي البارود "مطور".

- قطار رقم 297 المنصورة طنطا "مطور".

- قطار رقم 12 الاسكندرية القاهرة "مميز".

- قطار رقم 1900 الزقازيق القاهرة "مميز".

- قطار رقم 1106 دمياط طنطا "مميز".

- قطار رقم 382 المنصورة القاهرة "مطور".

- قطار رقم 374 بلبيس القاهرة "مطور".

- قطار رقم 328 شبين القناطر القاهرة "مطور".

- قطار رقم 388 المنصورة الزقازيق "مطور".

- قطار رقم 278 الإسماعيلية الزقازيق "مطور"

- قطار رقم 124 طنطا القاهرة "مطور".

- قطار رقم 512 منوف القاهرة "مطور".

- قطار رقم 532 اشمون القاهرة "مطور".

- قطار رقم 268 المنصورة طنطا "مطور".



وجه قبلي:

- قطار رقم 1142 القاهرة الواسطي "مميز".

- قطار رقم 1022 اسوان السد العالي "مطور".

- قطار رقم 1141 الواسطي القاهرة "مميز".

- قطار رقم 1023 السد العالي اسوان "مطور".

- قطار رقم 753 اسوان ادفو "مطور".





وكانت أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بخصوص الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن حدوث بعض التكدسات في قطار رقم 944 القادم من الزقازيق للقاهرة صباح اليوم، فقد وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على الفور قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز باكر من الزقازيق للقاهرة خلف هذا القطار لتخفيف الزحام.





وأشار بيان الوزارة أن السكة الحديد ستعلن اليوم عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخل القطارات خلال هذه الفترة.



وأكدت وزارة النقل أنها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة الركاب.



كان عددًا من المواطنين تداولوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر أحد عربات قطار خلال رحلته اليوم بها تكدس للركاب، وعلق عليه أحد المواطنين بتاريخ اليوم 30 مارس 2020، ويرسل رسالة بأن القطارات لازالت تسير بدرجة من التكدس والإزدحام.



وانفعل وزير النقل المهندس كامل الوزير على الإعلامي وائل الإبراشي بسبب حديث الأخير عن تكدس المواطنين داخل المترو، بما يضر الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".



وقال "الوزير"، خلال مداخلة مع "الإبراشي" ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى"، مساء أمس الأحد قائلًا: "مفيش زحام، وأنت ما شفتش المترو عامل إيه النهاردة، والفيديو المتداول من الأربعاء الماضي، ميصحش كدا".



وقام وزير النقل بإنهاء المداخلة قائلًا: "أنا بشكرك على مجهودك، وأنت إعلام محترم، ومتشكر جدًا، وقام بإنهاء المكالمة".



ووجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة لوزير النقل كامل الوزير، بعد انسحابه قائلًا: "أتمنى أن وزير النقل يهزمنا غدًا ويضربنا بالقاضية وما يبقاش في زحام، طب لو بقى في زحام غدًا هيكون موقفك إيه، الناس هتقول إيه".



ولفت إلى أنه إذا لم يحدث زحام بالمترو غدَا سيعترف بأنه أخطأ في حديثه من الزحام داخل المترو، لافتًا إلى أن البعض تصور بأن خلافه "الوزير" شخصي، وهذا ليس صحيحًا، معقبًا:" دا بلدياتي".



أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تعليماته لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.وعليه فقد قامت الهيئة بتشغيل ٢٨ قطار إضافي درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة على التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل ٥ قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و٢٣ قطار علي الوجه البحري.