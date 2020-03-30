البحيرة بمصر وتاروت في السعودية.. تاريخ نشأة أقدم المدن العربية

تتمثل حضارات الأمم في تاريخ مدنها، حيث يعبر تاريخ كل مدينة عن عراقة وأصالة كل دولة، كما يعبر تاريخ كل دولة عن أصول وعادات شعبها.





وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، تاريخ أقدم المدن العربية في العالم.

فلسطين



تعد مدينة "أريحا" أقدم مدينة فلسطينية على الإطلاق، حيث يعود تاريخها إلى عام 9000 ق.م، وكانت تشتهر بالزراعة.



لبنان



"جبيل" مركز صيد الأسماك في لبنان، منذ نشأتها سنة 5000 ق.م، ولكن الموقع الإستيراتيچي لميناءها كان سببًا في ازدهار الحركة التجارية بها، فكانت تصدر أخشاب الأرز إلى مصر، واشتهر سكانها بصناعة السفن.



سوريا



"حلب" كانت المركز الاقتصادي خلال الحكم العثماني، بسبب موقعها على الطريق التجارية حيث يحدها غربًا البحر الأبيض المتوسط،، ويحدها شرقًا نهر الفرات، وهي أقدم مدينة سورية على الإطلاق، حيث تعود نشأتها إلى سنة 4300 ق.م.



المغرب



يمتد تاريخ المملكة المغربية إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تعاقبت عليها حضارات ترجع أصولها إلى 40 ألف سنة، بدأت منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وأول كل المدن المغربية هي مدينة "فاس"، التي أُنشئت في الدولة الإدريسية.



الجزائر



مدينة الجسور، أو عاصمة الشرق الجزائري، هي مدينة "قسنطينة"، شيدت على صخرة من الكلس الصلب قبل 2500 عام.



السعودية



عُثر على جزيرة (تاروت) التابعة لمحافظة القطيف، قبل أكثر من 5000 عام؛ لذا تُعتبر أقدم مدن الجزيرة العربية.



مصر



محافظة دمنهور هي أقدم المدن المصرية، ويعود تاريخها إلى الألف السابع قبل الميلاد، كما كانت عاصمة لمملكة الغرب قبل توحيد القطرين عام 3200 ق.م.



تونس



في عصر الملكة الأسطورية "أليسار"، أسس الفينيقيون مدينة قرطاج (تونس في العصر الحديث)، وتميزت بموقعها فوق تلة عالية، تميزت من خلاله بمنظر رائع على البحر المتوسط.



ليبيا



جِرمة هي أقدم المدن الليبية على الإطلاق، سميت جِرمة نسبةً الى الجرمنت، الذين بنوها في القرن الأول ميلاديًا عاصمة لهم.



عمان



المدينة البيضاء (مسقط)، هي أقدم مدن السلطنة العمانية، ويعود تاريخها الى قرون طويلة تسبق ظهور الإسلام.





