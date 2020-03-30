البحيرة بمصر وتاروت في السعودية.. تاريخ نشأة أقدم المدن العربية
الإثنين 30/مارس/2020 - 05:21 م
تتمثل حضارات الأمم في تاريخ مدنها، حيث يعبر تاريخ كل مدينة عن عراقة وأصالة كل دولة، كما يعبر تاريخ كل دولة عن أصول وعادات شعبها.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، تاريخ أقدم المدن العربية في العالم.
فلسطين
تعد مدينة "أريحا" أقدم مدينة فلسطينية على الإطلاق، حيث يعود تاريخها إلى عام 9000 ق.م، وكانت تشتهر بالزراعة.
لبنان
"جبيل" مركز صيد الأسماك في لبنان، منذ نشأتها سنة 5000 ق.م، ولكن الموقع الإستيراتيچي لميناءها كان سببًا في ازدهار الحركة التجارية بها، فكانت تصدر أخشاب الأرز إلى مصر، واشتهر سكانها بصناعة السفن.
سوريا
"حلب" كانت المركز الاقتصادي خلال الحكم العثماني، بسبب موقعها على الطريق التجارية حيث يحدها غربًا البحر الأبيض المتوسط،، ويحدها شرقًا نهر الفرات، وهي أقدم مدينة سورية على الإطلاق، حيث تعود نشأتها إلى سنة 4300 ق.م.
المغرب
يمتد تاريخ المملكة المغربية إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تعاقبت عليها حضارات ترجع أصولها إلى 40 ألف سنة، بدأت منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وأول كل المدن المغربية هي مدينة "فاس"، التي أُنشئت في الدولة الإدريسية.
الجزائر
مدينة الجسور، أو عاصمة الشرق الجزائري، هي مدينة "قسنطينة"، شيدت على صخرة من الكلس الصلب قبل 2500 عام.
السعودية
عُثر على جزيرة (تاروت) التابعة لمحافظة القطيف، قبل أكثر من 5000 عام؛ لذا تُعتبر أقدم مدن الجزيرة العربية.
مصر
محافظة دمنهور هي أقدم المدن المصرية، ويعود تاريخها إلى الألف السابع قبل الميلاد، كما كانت عاصمة لمملكة الغرب قبل توحيد القطرين عام 3200 ق.م.
تونس
في عصر الملكة الأسطورية "أليسار"، أسس الفينيقيون مدينة قرطاج (تونس في العصر الحديث)، وتميزت بموقعها فوق تلة عالية، تميزت من خلاله بمنظر رائع على البحر المتوسط.
ليبيا
جِرمة هي أقدم المدن الليبية على الإطلاق، سميت جِرمة نسبةً الى الجرمنت، الذين بنوها في القرن الأول ميلاديًا عاصمة لهم.
عمان
المدينة البيضاء (مسقط)، هي أقدم مدن السلطنة العمانية، ويعود تاريخها الى قرون طويلة تسبق ظهور الإسلام.
إقرأ أيضًا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة 4
وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
609 حالات إصابة
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا