'قذيفة كل ٣ ساعات'.. روزاليوسف: انطلاقة قوية لمبادرة 'ريشة في مواجهة كورونا'

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:20 م
روزاليوسف - أرشيفية
روزاليوسف - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
قال أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مبادرة "الريشة_في_مواجهة_كورنا"، التي أطلقتها "بوابة روزاليوسف"، قوبلت بتفاعل كبير في الساعات الأولى من إطلاقها؛ حيث تلقت البوابة أعمالًا مهداة من عدد كبير من الرسامين من مصر وعدد من الدول العربية، إلى جانب أعمال مشاركة لعدد من شباب الموهوبين.

وأضاف أن المبادرة حظيت باهتمام إعلامي؛ حيث تناقل العديد من الصحف الخبر، وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوكالة الأعرق والأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن "بوابة روزاليوسف" بدأت نشر الأعمال المشاركة في المبادرة، في الثالثة ظهر اليوم، ويتوالى النشر بواقع رسمة كل ٣ ساعات، تهدف إلى دعم جهود مصر، والدول العربية ومختلف دول العالم، في مجابهة الفيروس، الذي يجتاح العالم. 

وأوضح "عبدالمجيد" أن قذائف الكاريكاتير، سلاح قوي في مواجهة، دفاعات الجهل والإهمال، وآلة بناء لحصون الوعي والتنوير، لافتًا إلى أن الكاريكاتير والفن التشكيلي، لغة عابرة للقارات والثقافات، واللغات واللهجات والقوميات، ومن ثم هو السلاح الفعال، في معركة تواجهها الإنسانية جمعاء.

وكانت قد دعت "بوابة روزاليوسف" في مبادرتها، رسامي الكاريكاتير في مصر والعالم وشباب الموهوبين، لتوظيف مدفعية الريشة الثقيلة، في إنتاج كاريكاتير، يدعم جهود التوعية، ويحفز المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية، ويظهر مكاسب الجائحة، التي وحدت الإنسانية في مواجهة عدو، قد يرحل، ويبعث بنسخ أخرى في الأيام المقبلة، لذا علينا أن نُشهر سيوفنا دائمًا، متسلحين بالوعي والثقة بالله والعلم، واليقظة الدائمة.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 16 دقيقة

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية: مصر وافقت على هذا الطلب بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

04:42 م

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

04:00 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية