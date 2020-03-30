'قذيفة كل ٣ ساعات'.. روزاليوسف: انطلاقة قوية لمبادرة 'ريشة في مواجهة كورونا'

قال أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مبادرة "الريشة_في_مواجهة_كورنا"، التي أطلقتها "بوابة روزاليوسف"، قوبلت بتفاعل كبير في الساعات الأولى من إطلاقها؛ حيث تلقت البوابة أعمالًا مهداة من عدد كبير من الرسامين من مصر وعدد من الدول العربية، إلى جانب أعمال مشاركة لعدد من شباب الموهوبين.





وأضاف أن المبادرة حظيت باهتمام إعلامي؛ حيث تناقل العديد من الصحف الخبر، وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الوكالة الأعرق والأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأكد أن "بوابة روزاليوسف" بدأت نشر الأعمال المشاركة في المبادرة، في الثالثة ظهر اليوم، ويتوالى النشر بواقع رسمة كل ٣ ساعات، تهدف إلى دعم جهود مصر، والدول العربية ومختلف دول العالم، في مجابهة الفيروس، الذي يجتاح العالم.





وأوضح "عبدالمجيد" أن قذائف الكاريكاتير، سلاح قوي في مواجهة، دفاعات الجهل والإهمال، وآلة بناء لحصون الوعي والتنوير، لافتًا إلى أن الكاريكاتير والفن التشكيلي، لغة عابرة للقارات والثقافات، واللغات واللهجات والقوميات، ومن ثم هو السلاح الفعال، في معركة تواجهها الإنسانية جمعاء.



