إيطاليا: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا" في لومبارديا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلن مسؤول إيطالي مطلع، مساء الاثنين، عن تسجيل 458 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أقليم لومبارديا بإيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 6818.

وأضاف المسؤول: وتم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعتبر الأكثر تضررا بالوباء في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42161.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 740 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 156 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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