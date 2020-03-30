إنفوجراف.. مواعيد صرف المعاشات بمكاتب البريد

تبدأ مكاتب البريد صرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وطالبت الهيئة القومية للبريد المواطنين الحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب البريد أثناء تأدية الخدمات لمنع التكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ونشرت الهيئة انفوجراف لتوضيح مواعيد صرف المعاشات للشرائح المختلفة.





وتبدأصرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وذلك لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة " 1،2،4" من شهر أبريل وذلك لمنع التكدس في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.









أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق (5،6،7) من شهر أبريل وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.





وسبق أن قررت الهيئة تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ بالإضافة إلى مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها حتى الثالثة عصرًا؛ كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب وإيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.





قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة قد شملت ايضًا زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم بدلًا من 4 آلاف جنيه وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي؛ مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول كما تم تشديد التنبيه على ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية وأهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.





واتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد يومياً والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. وشملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً.

كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب و إيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.







