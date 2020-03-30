رغم كورونا.. ارتفاع كبير في أسهم نادي يوفنتوس

شهد نادي يوفنتوس الإيطالي، ارتفاع كبير في اسهمه بعدما وافق لاعبي الفريق ع لى خفض رواتبهم حتى يونيو ، في ظل تعليق منافسات البطولة، وكل النشاطات الرياضية في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.







بدأت أندية عالمية عدة بإبرام اتفاقات مع اللاعبين ومختلف العاملين فيها، أو حتى إعلان قرارات من جانب واحد، لخفض الرواتب في ظل الشلل شبه الكامل على مختلف الصعد الرياضية، بسبب وباء كوفيد 19.

ونتيجة هذا الاتفاق الذي يعني "توفير 90 مليون يورو (100,5 مليون دولار) في السنة المالية 2019-2020"، بحسب ما أفاد يوفنتوس في بيان السبت، ارتفعت أسهم النادي بنسبة 7.94% في بورصة ميلانو، بحسب الأرقام الصادرة في وقت مبكر من الإثنين.

وكان يوفنتوس متصدراً للدوري الإيطالي بفارق نقطة عن لاتسيو، قبل أن يتخذ في 9 من مارس (آذار) قرار التوقف الذي سيترتب عنه تبعات مالية كبيرة على الأندية، لاسيما في ظل غياب إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تأثراً بوباء كورونا في العالم، وقد وصل عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 10 آلاف شخص.