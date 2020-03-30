رغم كورونا.. ارتفاع كبير في أسهم نادي يوفنتوس

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
وكالات
شهد نادي يوفنتوس الإيطالي، ارتفاع كبير في اسهمه بعدما وافق لاعبي الفريق على خفض رواتبهم حتى يونيو ، في ظل تعليق منافسات البطولة، وكل النشاطات الرياضية في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.


بدأت أندية عالمية عدة بإبرام اتفاقات مع اللاعبين ومختلف العاملين فيها، أو حتى إعلان قرارات من جانب واحد، لخفض الرواتب في ظل الشلل شبه الكامل على مختلف الصعد الرياضية، بسبب وباء كوفيد 19.

ونتيجة هذا الاتفاق الذي يعني "توفير 90 مليون يورو (100,5 مليون دولار) في السنة المالية 2019-2020"، بحسب ما أفاد يوفنتوس في بيان السبت، ارتفعت أسهم النادي بنسبة 7.94% في بورصة ميلانو، بحسب الأرقام الصادرة في وقت مبكر من الإثنين.

وكان يوفنتوس متصدراً للدوري الإيطالي بفارق نقطة عن لاتسيو، قبل أن يتخذ في 9 من مارس (آذار) قرار التوقف الذي سيترتب عنه تبعات مالية كبيرة على الأندية، لاسيما في ظل غياب إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تأثراً بوباء كورونا في العالم، وقد وصل عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كورونا ساري رونالدو الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

للوقاية من كورونا.. استشاري أورام يحذر: لا تفعلوا هذه الأشياء

منذ حوالي 7 ساعات

"مسألة وقت".. أول تعليق لـ إيناس عز الدين من داخل الحجر الصحي

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يرد على الحضري بتصريحات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تنقل الفنانة إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا" وعدم قدرتها على التنفس

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة العالمية: مصر وافقت على هذا الطلب بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار سارة من وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ يوم

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

وفاة أول طبيب مصاب بكورونا فى بورسعيد (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على الموعد الجديد لقمة يوفنتوس وإنتر ميلان بالكالتشيو

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تأجيل كورونا

مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الإيطالي في حال عودته من الإيقاف

السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

نجوم إنتر ميلان يفرون من إيطاليا بسبب كورونا

إيطاليا.. الحصيلة اليومية للإصابات بكورونا في لومبارديا "ليست جيدة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:34 م

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

01:12 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

04:42 م

4 قرارات مهمة للحكومة بشأن كورونا

04:00 م

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية