العناني يشهد عملية تعقيم وتطهير "أبو الهول" (صور)

Advertisements

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم عملية تعقيم وتطهير تمثال أبو الهول في منطقة أهرامات الجيزة.



ورافق العناني الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث شملت أعمال التعقيم البوابات الحديدة، والحاجة الحديدي، وأماكن جلوس الزوار بمنطقة الصوت والضوء، وأماكن تلامس الزوار.



ويعد تمثال أبو الهول أحد أهم المزارات السياحية في العالم، يقصده العديد من السائحين من مختلف الدول.



وصرح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الحركة السياحية حاليًا في العالم كله شبه متوقفة، ومع تعليق حركة الطيران وغلق المزارات احترازًا من انتشار فيرس كورونا مصر أيضًا تعرضت لما يتعرض له العالم.



وأكد أنه بمجرد انفراج الأزمة عالميًا ستعود السياحة وبقوة حيث أن السائحين حول العالم متشوقين لزيارة مصر، لما يتمتع به المقصد المصري من تنوع سياحي فريد.





وكانت وزارة السياحة والآثار قد بدأت في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الاثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).



وأعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.



كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني والمقر الإداري للآثار الغارقة ومنطقة آثار كوم الناضورة.



وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنة، والمخزن المتحفي بالبهنسا.



والجدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.



كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، وقد تمت اعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.



كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري . كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.



وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.



ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع والمتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.