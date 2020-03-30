الصحة العالمية: لا نشجع على استخدام عقاقير معينة لعلاج كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:19 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
الفجر

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، إنها لا تشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة، لافتة إلى أنها تسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد سمحت في وقت سابق، باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا، يعلق عليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، آمالاً كبيرة.

ووجهت الصحة العالمية شكرها لمركز الملك سلمان للمساهمة في مجهودات مكافحة الوباء بعشرة ملايين دولار، وطالبت الحكومات بدعم الفئات الضعيفة في مجتمعاتها، مشيرة إلى أن كورونا يعيق عمل الأنظمة الصحية حول العالم.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 740 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 156 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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