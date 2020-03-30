الصحة العالمية: لا نشجع على استخدام عقاقير معينة لعلاج كورونا





قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، إنها لا تشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة، لافتة إلى أنها تسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".





وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد سمحت في وقت سابق، باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا، يعلق عليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، آمالاً كبيرة.





ووجهت الصحة العالمية شكرها لمركز الملك سلمان للمساهمة في مجهودات مكافحة الوباء بعشرة ملايين دولار، وطالبت الحكومات بدعم الفئات الضعيفة في مجتمعاتها، مشيرة إلى أن كورونا يعيق عمل الأنظمة الصحية حول العالم.



