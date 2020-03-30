عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إنهم ممتنون للعديد من البلدان التي ساهمت بـ600 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "نشعر بحماس كبير لمواجهة وباء كورونا".





وأكد "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الوحدة هي الخيار الوحيد لهزيمة كورونا، معلقًا: "فيروس كورونا يذكرنا بضعفنا"، وأنهم نشروا كتابًا عن كيفية التعامل مع كورونا.





وشدد على أنه لا بد من تقديم اهتمام خاص بالدول الفقيرة التي تعاني من مرض كورونا، ولا بد من الحفاظ على كرامة المواطنين ورعايتهم، وأن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم للعاجز والمحتاج.





وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد علاج مثبت لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن يتم تجريب بعض الأدوية.



