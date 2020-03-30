عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا
الإثنين 30/مارس/2020 - 05:40 م
أمنية فوزي
قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إنهم ممتنون للعديد من البلدان التي ساهمت بـ600 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "نشعر بحماس كبير لمواجهة وباء كورونا".
وأكد "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الوحدة هي الخيار الوحيد لهزيمة كورونا، معلقًا: "فيروس كورونا يذكرنا بضعفنا"، وأنهم نشروا كتابًا عن كيفية التعامل مع كورونا.
وشدد على أنه لا بد من تقديم اهتمام خاص بالدول الفقيرة التي تعاني من مرض كورونا، ولا بد من الحفاظ على كرامة المواطنين ورعايتهم، وأن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم للعاجز والمحتاج.
وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد علاج مثبت لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن يتم تجريب بعض الأدوية.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة 4
وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
609 حالات إصابة
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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