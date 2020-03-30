الزراعة تطلق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلن دكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن إطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وذلك لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعي بأنواعها سواء الحيواني أو الداجني وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة والتي تلبى احتياجات المواطنين هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة من المنتج الي المستهلك من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20% وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والحد من الاحتكار والاستغلال.





وأشار إلى أن تلك المبادرة تتم في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد القصيروزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير منظومة التسويق لطرح المنتجات والسلع الغذائية للمشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للوزارة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ومشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.





واضاف الفولي انه سوف يتم تنفيذ المبادرة من خلال 312 منفذا تابعين للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للإصلاح الزراعي منتشرة في 19 محافظة وان هناك خطة تستهدف التوسع في انشاء المنافذ بحيث تصل الى أكثر من 1000 منفذا على مستوى الجمهورية.













وسبق أن صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتناول الاجتماع متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية فى الأسواق المحلية.

ووجه الرئيس السيسي، الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، كما وجه بتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.







ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجي منها.

كما وجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع مع اقتراب شهر رمضان.

وأعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين استمرار صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع بشكل منظم لمنع التكدس أمام مخازن الجملة، تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أول الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تقوم مديريات التموين والإدارات التموينية ومكاتب التموين المختلفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديرى إدارات شركات الجملة التابعة للوزارة بكل محافطة وتقسيم أعداد البقالين ووضع برنامج زمنى للصرف لهم على مدار الأسبوع، ويحق لمديريات التموين ومكاتب التموين المناورة للصرف من فروع جملة للبقالين بخلاف المربوط عليهم فى حالة كثافة الصرف فى فرع الجملة الأساسى، مع مراعاة بعد وقرب المسافات، وأن يتم زيادة قيمة الاستعاضات المنصرفة من السلع بحيث لا تزيد عن 4 مرات فى الشهر، بمعدل مرة كل أسبوع، مع قيام فروع شركات الجملة بالعمل طوال أيّام الأسبوع ما عدا جمعة ولحين انتهاء الوضع الحالى.

كما ستتولى شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تنظيم استعاضات صرف السلع لفروع مشروع جمعيتى بحيث يتم الصرف بدون زحام فى فروع الجملة، كما تقوم الشركات التابعة للوزارة بتوفير وزيادة من أرصدة السلع الغذائية وبكميات كبيرة لتوفيرها لاصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف سلع غذائية لكل فرد مقيد على البطاقة بقيمة الدعم الدعم المخصص له وهو 50 جنبه للمواطن بحد أقصى 4 أفراد وأكثر من 4 يتم صرف سلع بقيمة 25 جنيه للفرد الخامس فأكثر، كما سيتم إلغاء الجرد الربع سنوى لفروع الجملة والمخطط له فى 1-3 أبريل المقبل وبدء صرف السلع للبقالين مع عدم الإخلال بالإجراءات والنظام المتبع

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة وكلاء الوزارة مديرى المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.







