الكرملين: بوتين وترامب ناقشا أزمة وباء كورونا هاتفيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سبل تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما أفاد الكرملين في بيان.

وأاضاف البيان: أن "بوتين وترامل أعربا عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا في العالم، وأطلعا بعضهم البعض على الاجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".





ومن جانب آخر بحثا الوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.





وتابع الكرملين في البيان، في هذا الصدد: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن بسوق النفط العالمية، وتم الاتفاق بشأن إجراء مشاورات (روسية-أمريكية) في هذا الشأن على مستوى وزارتي الطاقة".



