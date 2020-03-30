الكرملين: بوتين وترامب ناقشا أزمة وباء كورونا هاتفيا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:28 م
بوتين وترامب
بوتين وترامب
الفجر

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سبل تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما أفاد الكرملين في بيان.

وأاضاف البيان: أن "بوتين وترامل أعربا عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا في العالم، وأطلعا بعضهم البعض على الاجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".

ومن جانب آخر بحثا الوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.

وتابع الكرملين في البيان، في هذا الصدد: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن بسوق النفط العالمية، وتم الاتفاق بشأن إجراء مشاورات (روسية-أمريكية) في هذا الشأن على مستوى وزارتي الطاقة".

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 740 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 156 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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