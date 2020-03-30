صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على صفقة "الساحر"

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:44 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة متصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي دخل في منافسة شرسة مع غريمه التقليدي ريال مدريد على ضم موهبة برازيلية شابة ويؤكد الكثيرون أنه (كاكا الجديد).

وأكدت شبكة بي إن سبورتس العالمية أن الموهبة الشابة هو البرازيلي إيجور جوميز البالغ من العمر 21 عامًا ويلعب في خط الوسط في ساو باولو البرازيلي ولفت أنظار كبار أندية أوروبا في الفترة الماضية عن طريق آداؤه المميز.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أنّه بعد اهتمام ريال مدريد بضم النجم الشاب فإن هناك رغبة أيضًا من طرف برشلونة للحصول على خدمات جوميز المميز وهو ما سيشعل صراعًا ثنائيًا بين الطرفين لحسم الصفقة.

وأفادت الشبكة العالمية بأن ساو باولو قام بتصعيد جوميز إلى الفريق الأول في عام 2018 وشارك في الفترة الماضية وأنه شارك في 44 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

وذكرت الشبكة العالمية أن إيجور يعتبر لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل، حيث يشارك مع فئة منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي وشارك مؤخرًا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الصيف من العام المقبل.

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