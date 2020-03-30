لطيفة لجمهورها على "إنستجرام": "أنا آسفة جدًا"!

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:50 م
لطيفة
لطيفة
مصطفى فكيه
اعتذرت الفنانة لطيفة، لجمهورها عن عدم ظهورها اليوم في لايف من خلال نشر فيديو جديد لها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت عليه قائلة: "حبايبي الغاليين يعتذر عن وجودي معاكم لايڤ اليوم لظروف خاصة مع وعد بلقاء قريب".

وقالت لطيفه في الفيديو:" حبايبي أنا أسفه جدا جدا سامحوني في ظروف خاصة هتمنعني إني أطلع لايف دلوقتي أوعدكو قريب أوي هكون معاكو وهقول ليكو على المعاد ".

وطرحت لطيفة مؤخرا عددا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

ومن ضمن أغاني ألبومها الجديد هي أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصري، وألحان محمدي، وأغنية أقوى واحدة، من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب.

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