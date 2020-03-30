فايلر يوجه طلباً مفاجئاً لإدارة الأهلي

رفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تقريرًا لإدارة القلعة الحمراء بشأن ملف الصفقات القادمة خلال الصيف المقبل.









وطلب فايلر من الاهلي التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل بالرغم من التعاقد في يناير الماضي عن السنغالي أليو بادجي.









وينوي فايلر التعاقد مع مهاجم جديد لعدم انسجام بادجي مع الفريق بجانب احتياجه لبعض الوقت فيما لا ينوي المدرب الاعتماد على مروان محسن بسبب هبوط مستواه.









واستقرت الإدارة على تكليف أمير توفيق بالتحرك للبحث عن مهاجم جديد مميز وتجهيز عددا من الخياريات لعرضها على فايلر في الفترة القادمة.