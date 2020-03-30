مصدر بـ"القوى العاملة" يعلن موعد صرف منحة الـ500 جنيه

عقد اجتماع لإعلان تفاصيل صرف المنحة عقب انتهاء مباحثات القوى العاملة والتضامن

قال مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة: إن إجمالي من تم تسجيل بيانتهم من العمالة غير المنتظمة، حتى الآن، على الموقع الإلكتروني للوزارة، تخطوا المليون و300 ألف عامل.

وأوضح المصدر في تصريح إلى "الفجر"، أن المسجلين بكشوف الوزارة من خلال قاعدة البيانات، نحو 300 ألف عامل، يتقاضون رواتب المناسبات عن طريق البريد.

وأضاف -مفضلا عدم ذكر اسمه- أن الـ300 ألف عامل، لهم الحق في الحصول على المنحة المستثناة بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد.





وتابع أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شكل لجنة مكونة من وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة؛ لبحث أحوال باقي العمالة المسجلة عن طريق الموقع الإليكتروني، بعدها سيتم عقد اجتماع للإعلان عن تفاصيل صرف المنحة والمستحقين بها.





وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أعلن أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الاثنين، المليون، بنحو 300 ألف عامل مسجله 100 ألف عامل في يوم واحد.





وأكد الوزير أنه يتابع ، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و300 ألف بتسجيل أنفسهم.





وأشار "سعفان" إلى أنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.





وشدد وزير القوى العاملة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد "سعفان"، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:





·الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي هنا





·اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.





·اختيار اضغط هنا للتسجيل.





·املأ بيانات الاستمارة.



