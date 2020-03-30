الملك سلمان يتخذ أمراً جديد بشأن علاج فيروس "كورونا"





أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء اليوم الإثنين، عن صدور أمر من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ينص على تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة فى كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".





وأكد الربيعة ، على أن هذا الأمر يأتي من منطلق حرص الملك سلمان على صحة الجميع الذى وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع .



