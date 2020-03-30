الملك سلمان يتخذ أمراً جديد بشأن علاج فيروس "كورونا"

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:44 م
الملك سلمان
الملك سلمان
حلمي رمضان

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء اليوم الإثنين، عن صدور أمر من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ينص على تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة فى كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الربيعة، على أن هذا الأمر يأتي من منطلق حرص الملك سلمان على صحة الجميع الذى وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع .

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 740 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 35 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 156 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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