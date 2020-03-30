بحركات رياضية شاقة.. ريهام أيمن وشريف رمزي يبهران جمهورهما

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:00 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
سيدة صادق
نشرت الفنانة ريهام أيمن، فيديو لها مع زوجها الفنان شريف رمزي، عن طريقك أبليكيشن "التيك توك" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت "ريهام" مع زوجها الفنان المعروف شريف رمزي وهما يقومان يعمل التمارين الرياضية في حديقة منزلهما ويتبادلان الحركات المختلفة في الفيديو.

علقت "أيمن" علي الفيديو قائلة :harder than it looks " هو أصعب عن ما يبدو لكم، مش عارفة لية الصوت بايظظظظظ بايظ خالييييص"

يشار إلي أن عدد كبير من المشاهير ونجوم الوسط الفني أصبحو يستخدمون تطبيق "التيك توك" بكثرة وأبهرو جمهورهم بالعديد من الفيديوهات الرائعة والمساية وذلك بسبب المكث في المنزل، والحجر المنزلي وحظر التجول.

وفي سياق آخر تزوجت "ريهام" من الفنان شريف رمزي عام 2015 وأنجبت طفلين، و قدمت ''ريهام'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.

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