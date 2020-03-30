صلاح عبد الله: "خايف اسأل حفيدتي عن العندليب"!!

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نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والغيديوهات ''إنستجرام".



وقد تناولت هذه الصورة صورة للفنان الراحل "عبد الحليم حافظ"، وذلك في ذكرى وفاته، مكتوبا عليها هذه العبارة "يوم رحيلك يا عندليب بكت كل الطيور حتى الجارحة".



وكتب "عبد الله" على هذه الصورة قائلا: "في ذكرى رحيله، الله يرحمه ويغفر له".



وتابع "عبد الله" عبراته عن العندليب قائلا: "خايف اسأل حفيدتي عنه، لأنها لو قالت معرفوش هزعل قوي بجد".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: العندليب ده قلبي والله، الله يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنة أسطورة وفقدناها.