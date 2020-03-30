نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 30-3-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 30-3-2020 .

أعلن دكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن إطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وذلك لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعي بأنواعها سواء الحيواني أو الداجني وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة والتي تلبى احتياجات المواطنين هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة من المنتج الي المستهلك من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20% وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والحد من الاحتكار والاستغلال.

تبدأ مكاتب البريد صرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وطالبت الهيئة القومية للبريد المواطنين الحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب البريد أثناء تأدية الخدمات لمنع التكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ونشرت الهيئة انفوجراف لتوضيح مواعيد صرف المعاشات للشرائح المختلفة.

قال البنك المركزي، إن مصر حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 410.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل عجز كلي 1.8 مليار دولار قبل عام.

قامت معامل معهد صحة الحيوان بفحص 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 30/3/2020، وكشف نتائج التحاليل بسلبية إحتوائها على فيروس كورونا.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجىء اليوم الاثنين، بخط المياه قطر 900مم بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية بسبب أعمال الحفر للكبارى بالمنطقة الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى –منطقة ألماظة – قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكرى).

قال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بدأت فرق عمل من الشركة المصرية للاتصالات صباح اليوم في تسليم طلاب الصف الأول الثانوي شرائح التابلت داخل الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى محافظات مصر.









"المالية": 95.7 مليار جنيه للصحة و46.7 مليار زيادة للتعليم بالموازنة الجديدة أوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة ٩٥,٧ مليار جنيه بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.









زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة قال محد معيط وزير المالية إن الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات بلغت ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن:١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪.









"المالية": 1.3 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى٢٠٢٠/٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.













"المالية": زيادة أجور العاملين لـ 335 مليار جنيه بالموزانة الجديدة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى٢٠٢٠/٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.













"البترول": منع قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، إحدي شركات قطاع البترول، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة.









أخبار البورصة المصرية.. السوق يخسر 4.9 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأثنين ، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات و لايزال الاداء البيعى مسيطرا على تعاملات الاجانب فيما تراجعت مبيعات العرب مع استمرار الشراء المحلى على معظم القياديات، ترقبا لبداية شراء البنك المركزى المصري للأسهم .













البورصة تنتهي من تطوير أنظمة إلكترونية لضمان استمرارية العمل عن بعد في إطار حرص إدارة البورصة على استمرارية النشاط في سوق الأوراق المالية وتذليل كافة العقبات وكذلك ضمان استقرار التعاملات التي تتم بين قطاعات البورصة وأطراف السوق المختلفة وسرعة وسهولة تنفيذها، انتهت إدارة البورصة من تطوير كافة "أنظمتها الالكترونية المساعدة للتداول" على النحو الذي يسمح باستمرارية عمل قطاعات البورصة مع كافة أطراف السوق وكذا الموظفين وذلك عن بعد، وبما لا يخل بسرعة وكفاءة انجاز الأعمال المطلوبة.









"الإسكان": تثبيت سعر متر الوحدات السكنية بهدف للحفاظ على الأسعار قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن قرار تثبيت سعر المتر للوحدات السكنية بـ17 مدينة حتى نهاية 2020 يهدف للحفاظ على الأسعار وتثبيتها وعدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الأسواق تيسيرًا على المواطنين.













البورصة المصرية توقف التداول على أسهم 10 شركات لتراجعها بنسبة 5% أوقفت البورصة المصرية، أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% تراجعاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.









"الضرائب" تعلن مواعيد استقبال الممولين أثناء مدة حظر التجوال أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء أثناء مدة فرض حظر التجوال.







