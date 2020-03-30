في ذكري وفاته.. جومانا مراد تكشف لـ'الفجر الفني' عن العمل الذي تحبه للعندليب

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:32 م
جومانا مراد
جومانا مراد
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة السورية جومانا مراد عن حبها الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1977.

وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أنها تحب أعماله السينمائية وأكثر فيلم أعجبت بيه هو فيلم "معبودة الجماهير"، وأنها أحبت فيه أيضاً جميع الأغاني التي قدمها في هذا الفيلم.

يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب ب "العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.

على سياق آخر تشارك الفنانة جومانا مراد في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دهب عيرة"، الذي تدور أحداثه إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش المشاكل والأزمات التي تواجهها إحدى الأسر المصرية؛ والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، ويشارك في البطولة كل من جومانة مراد وخالد سرحان وحلا شيحا وفرح الزاهد وهنا مهني وخالد أنور ومحمد رياض وعدد كبير من الفنانين.

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