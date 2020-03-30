كريم العراقي لـ"الفجر الرياضي": لم أوقع على عقود انضمامي للزمالك.. وأرغب في الاحتراف

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:09 م
كريم العراقي
كريم العراقي
محمد الدمتناوي


تحدث كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، عن حقيقة توقيعة لنادي الزمالك، وعن إمكانية رحيله الفترة المقبلة في حال تلقيه عرض إحتراف.

وكان كريم العراقي قد شارك مع المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، على ملعبي القاهرة والسلام.

وقال كريم العراقي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي":" لم أوقع لنادي الزمالك حتى الأن، ولن أترك النادي المصري إلا بموافقته".

وتابع:" شرف كبير لأي لاعب الانتقال للأهلي أو الزمالك، ولكن في حال وجود عرض بالنسبة لي من كلا القطبين، سوف أنتقل للفريق الذي يكون فرصتي للعب فيه أقوى".

وواصل:" لدي عروض خارجية من البرتغال، ولكن الظروف التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية عطلت كل شئ، وسيتم الأفصاح عن إسم النادي في الوقت اللازم".

وأكمل العراقي:" لن أرحل عن النادي المصري إلا بموافقة الإدارة، نعم الإحتراف حلم كل لاعب، ولكن رحيلي لابد وأن يكون من خلال النادي المصري، احترامًا للنادي الذي تربيت فيه".

وأتم:" قرار توقف الدوري بسبب فيروس كورونا قرار صائب لصالح الجميع فالأمر ليس بهين، ولابد من الجميع أن يلزموا منازلهم حفاظاً على سلامتهم، وأتمنى إنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت".

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