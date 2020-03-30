في ذكرى رحيله.. تعرف على رأي عبد الحليم في الأغاني العالمية

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ظهر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ليلى رستم، في برنامج "نجمك المفضل".





وسأله معجب في البرنامج وقال له:"من أحلامك الأغنية العالمية، فما رأيك فيها؟" ، فرد عليه حليم قائلاً:"يجب أن نجعل أغانينا تتطور حتى أن تصبح عالمية، فأفلامنا تسبق الغنوة، ويجب أن نجعل الممثلين يتطوروا حتى يكونوا عالمين، فيوجد الكثير من الناس في المجال العالمي، فيوجد في الأدب، الرسم، النحت، ويوجد في جميع المجالات ماعدا الموسيقى تقريباً، والغنوة والسينما، وأنا أتمنى أن يأتي اليوم وتكون مصر غنوتها تغذو كل العالم وأفلامها تغذو جميع العالم".



يوافق اليوم ذكرى رحيل، الفنان عبد الحليم حافظ، توفى بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ48 عاما، وترك علامة كبيرة في قلوب وعقول الجماهير.