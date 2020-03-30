حنان مطاوع لـ"الفجر الفني" هذه أكثر أغنية أحبها للعندليب

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أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن حبها الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1977.



وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أنها تحب الكثير من أغانيه ولكن أقرب أغنية بالنسبة لها هي أغنية قارئة الفنجان، فهي تحب كلماتها ولحنها.



يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب ب "العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.



يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "بت القبايل"، ويشاركها في البطولة كلا من "محمد رياض، محمود عبد المغني،منه فضالي، عمرو عبد الجليل،بهاء ثروت، مدحت تيخا، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.