شيخ الأزهر ناعيا طبيب بورسعيد المتوفي بكورونا: من أبطال مصر

وتابع شيخ الأزهر، في بيان اليوم الاثنين، "ننعى بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان".

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رسالة إلى العالم، قائلًا إن فيروس كورونا جعل عالمنا يعيش في رعب كبير وكرب شديد نتيجة الانتشار المتسارع، والذي تسبب في إصابة مئات الآلاف ووفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، وأربك سير الحياة الطبيعية بعدما قطع أوصالها في كل أرجاء العالم.





وأضاف "الطيب": "وجب علينا دولًا وشعوبًا ومؤسسات أن يتحمل كل منا مسئولياته لكبح جماح الوباء ومنع انتشاره"، متابعًا: "يجب أن نذكر ما يقوم به الأطباء الذين يبذلون كل شيء لمواجهة هذا العدو الذي يستهدف الإنسانية بالكامل"، مؤكدًا أن نجاحنا في هذه المعركة يتوقف على تصميمنا على تحمل المسئولية بعزم لا يلين.





وقال شيخ الأزهر، إن الأزهر يؤكد أن الالتزام بالتعاليم الصحية التي تصدرها الجهات المختصة مثل النظافة والالتزام بالبيوت وتعليق صلاة الجمعة والبعد عن التجمعات وإيقاف الصلوات في المساجد ضرورات شرعية يجب التقيد بها، ويأثم تاركها، ويخرج عن قوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".





وأكد "الطيب"، أنه يُحرم إطلاق الشائعات وتروجيها وترويع وتخويف المواطنين، قائلًا للدول المتضررة من فيروس كورونا: "نحن معكم بقلوبنا ودعائنا، ونصلي لله عزوجل وندعوه أن يمن بالشفاء ويرحم من فارق الحياة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".



