محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتطهير القرى والنجوع ضد كورونا

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، عن تفاصيل إطلاق مبادرة لتطهير القرى والنجوع، في إطار مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المحافظة بها 254 قرية ونجعا وتجمعا ريفيا.





وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن أهالي القرى طالبوا بتطهير قراهم، لافتا إلى أنه وعد أهالي القرى بأن يأتي ويرى أعمال التطهير بنفسه.





وأضاف محافظ الإسكندرية، أن أهالي القرى تبرعوا بماكينات التطهير، وأن المحافظة أمدت القرى بمواد التطهير، حيث أن هناك 5 أفراد من كل قرية سيكونون مسئولين عن عملية التطهير.