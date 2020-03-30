البورصات الأوروبية تنهي أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع





أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بعد جلسة متقلبة مع ترقب تطورات أزمة فيروس الكورونا.





وتراجعت أسهم القطاع المالي بنحو 3.2 بالمائة مع مطالبة المركزي الأوروبي للبنوك بتعليق توزيعات الأرباح، فيما كانت أسهم الرعاية الصحية أكبر الرابحين بارتفاع أكثر من 3 بالمائة.





وانخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات مع تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس الخطط التوجيهية الوطنية للتباعد الأجتماعي حتى 30 أبريل/نيسان، متراجعاً بذلك عن تعليقاته السابقة التي قال فيها إنه يعتزم إعادة فتح البلاد للعمل بحلول عيد "الفصح".





وارتفعت حالات الإصابة العالمية بالفيروس إلى 732 ألف مصاب وأكثر من 34 ألف حالة وفاة حول العالم، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية





بينما انخفض عدد الوفيات الناجم عن الفيروس المميت في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي بالأمس.





ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الوطني في أوروبا إلى ما بعد 3 أبريل.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 314.8 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 5563.7 نقطة.





وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي زيادة بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 4378.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.9 بالمائة إلى 9815.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.1 بالمائة عند مستوى 1.1015 دولار.







