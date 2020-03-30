في ذكرى رحيله..تعرف على الملحن الذي كان يحبه عبد الحليم حافظ.

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ظهر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ليلى رستم، في برنامج "نجمك المفضل".





وعندما سألته المذيعة عن الملحنين الذي يحبهم ويشعر بالراحله معهم، فقال:"كل شخص من الملحنين له لون وشخصية وتفكير مختلف في تكوين اللحن، ويفرض لحنه على الناس وعليّ".





وأضاف حديثه قائلاً:" الملحن يفرض نفسه على المؤدي، ويتدخل في كلمات الأغنية، لأنه يأخذ الكلمة ويعطيها حياة".





يوافق اليوم ذكرى رحيل، الفنان عبد الحليم حافظ، بعد صراح طويل مع المرض، عن عمى بناهز ال 48 عام، وترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير، بأفلامه وأغانيه وإحساسه المفرط.