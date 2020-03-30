وفاء عامر ل"الفجر الفني": "وحياة قلبي وأفراحه" للعندليب لها ذكري خاصة

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة وفاء عامر عن حبها الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1977، وترك خلفه العديد من الأغاني التي مازالت في قلوب محبيه وجمهوره.


وقالت "عامر" في تصريح خاص ل "الفجر الفني"، أنها تحب أغنية "وحياة قلبي وأفراحه"، للراحل عبد الحليم، لأنها تذكرها بنجاحها في الثانوية العامة، كما أنها تحب أغنية "تخونوه"، معبرة عن ذلك قائلة "لحنها وكلماتها بيعجبوني جدا وهذه من أكثر الأغاني اللي بحبها للعندليب".


يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب ب "العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.


على سياق آخر آخر أعمال وفاء عامر حكاية "بنات موسي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، وهى من بطولتها ويشارك معها فى البطولة كلا من "صبرى فواز، كمال أبورية، محمد عز، نادية رشاد، ياسر على ماهر، صفاء جلال، ديانا هاشم، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مجدي السباعي، مصطفى عبد السلام، محمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون انتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

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