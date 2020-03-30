خاص - الكشف عن السبب وراء عدم تجديد الأهلي لتعاقده مع أحمد فتحي حتى الآن





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، السبب وراء الخلاف الذي جعل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يقوم بعدم تجديد تعاقده في الجلسة التي عقدتها لجنة التخطيط اليوم الاثنين وفي حضور وكيله.





وقال المصدر إن السبب وراء عدم قيام فتحي بالتجديد على العقود هو رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ التجديد صافي، فيما يرى مسئولو الأهلي تحمل اللاعب الضرائب.





وتابع المصدر بأن مسئولو الأهلي عرضوا على فتحي ٢٢ مليون جنيه في الموسمين مع تحمله الضرائب لكن اللاعب ووكيله طلبا الحصول على المبلغ صافي.





وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ قليل طلب أحمد فتحي مهلة لمدة ٤٨ ساعة للرد على العرض المقدم لتجديد تعاقده معه.





وجدد الأهلي في الأيام الماضية تعاقده مع وليد سليمان لمدة موسمين، فيما وافق على رغبة شريف إكرامي بالرحيل، وعدم تجديد عقد حسام عاشور.







