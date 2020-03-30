رئيس جامعة عين شمس: أعداد المصابين بكورونا في مصر لم تصل إلى مرحلة الخطر

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مجلس الجامعة اجتمع اليوم عن طريق "الفيديو كونفرنس"، وتقدموا بالشكر لكل أطباء مصر والتمويض والأطقم الطبية والمستشفيات العامة والخاصة والجامعية ووزارة الصحة لما يبذلوه في مواجهة أزمة كورونا.

وأضاف "المتيني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه كان هناك شعور بالإحباط في المجتمع الطبي لأن العائد غير كافي وغير مجدي، لافتًا إلى أن فيروس كورونا أثبت أهمية هذه المهنة السامية.

وأشار إلى أن الدولة بكل أجهزتها قوم بمواجهة هذا الوباء، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهد كبير، ولديها خطة على قدر كبير من الجاهزية لمواجهة أي سيناريو، منوهًا بأن أعداد المصابين بكورونا في مصر لم تصل إلى مرحلة الخطر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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