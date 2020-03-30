وزير النقل يفاجئ عاملي وركاب محطتي رمسيس والشهداء قبل الحظر
الإثنين 30/مارس/2020 - 07:05 م
كرستينا عياد
فاجأ وزير النقل، المهندس كامل الوزير في تمام الساعة 5.30 من مساء اليوم الاثنين، العاملين بمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
وتابع الوزير، انتظام حركة قطارات المترو، حيث شاهد مرور القطارات بدءًا من الفترة من 5.30 مساء وحتى الساعة 6.20 مساء، وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء.
واطمأن الوزير على عدم تكدس الركاب خاصة بعد تطبيق زيادة القطارات في هذه الفترة والدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة.
وكان الوزير وجه بزيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق.
وخلال جولته اليوم الاثنين، أصدر وزير النقل توجيهاته المشددة إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب.
وأكد أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري، وأنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو.
واتجه الوزير إلى محطة مصر، حيث أتوبيسات السوبرجيت التي تنقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو بعده نتيجة لاستكمال المسير والحجوزات المسبقة أو نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.
وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب ثم توجه إلى أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية واطمأن على نظافتها، ووجه مسئولي السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات لركاب القطارات التي ستصل خلال توقيت الحظر وهما قطاري 983 و987.
وتابع وزير النقل جداول تشغيل القطارات متابعة دقيقة، خاصة بعد أن قامت السكة الحديد بتشغيل 28 قطارا بشكل إضافي على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة 4
وأكد وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
609 حالات إصابة
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأردف أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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