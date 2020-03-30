وزير النقل يفاجئ عاملي وركاب محطتي رمسيس والشهداء قبل الحظر

فاجأ وزير النقل، المهندس كامل الوزير في تمام الساعة 5.30 من مساء اليوم الاثنين، العاملين بمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.





وتابع الوزير، انتظام حركة قطارات المترو، حيث شاهد مرور القطارات بدءًا من الفترة من 5.30 مساء وحتى الساعة 6.20 مساء، وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء.





واطمأن الوزير على عدم تكدس الركاب خاصة بعد تطبيق زيادة القطارات في هذه الفترة والدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة.





وكان الوزير وجه بزيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق.



وخلال جولته اليوم الاثنين، أصدر وزير النقل توجيهاته المشددة إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب.





وأكد أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري، وأنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو.

واتجه الوزير إلى محطة مصر، حيث أتوبيسات السوبرجيت التي تنقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو بعده نتيجة لاستكمال المسير والحجوزات المسبقة أو نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.





وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب ثم توجه إلى أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية واطمأن على نظافتها، ووجه مسئولي السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات لركاب القطارات التي ستصل خلال توقيت الحظر وهما قطاري 983 و987.

وتابع وزير النقل جداول تشغيل القطارات متابعة دقيقة، خاصة بعد أن قامت السكة الحديد بتشغيل 28 قطارا بشكل إضافي على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة.



