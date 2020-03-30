"الأطباء" ترحب بقرار السيسي بزيادة بدل المهن الطبية.. وتطالب بإقرار بدل عدوى عادل

أعلنت نقابة الأطباء، إنها علىن ثقة من قدرة مصر وشعبها على عبور أزمة جائحة كورونا، في ظروف صبة تتطلب، تتطلب تضافر الجهود.



وقالت النقابة في بيان لها، إن أطباء مصر، كانوا دائمًا أحد ركائزها، وذللك بما يبذلونه من جهد جهيد مع باقي الأطقم الطبية، دون كلل أو مقابل يستحقونه، في سبيل علاج أهالينا بجميع ربوع الوطن، فأثبتوا في هذه الظروف التي نمر بها، أنهم يستحقون الاحترام والتقدير، بما يبذلونه من جهد وتضحيات، رغم المخاطر والصعاب، ولم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب، بل وقدم البعض أرواحهم، ونحتسبهم شهداء عند الله.



وطالبت النقابة بأن يتم معاملة هؤلاء الأطباء معاملة الشهداء، مؤكدة أنها تابعت باهتمام توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحكومة، بإنشاء صندوق لكوارث المهن الطبية، وزيادة قيمة بدل المهن الطبية بنسبة 75%.





وأعلنت النقابة عن ترحيبها بإنشاء صندوق للكوارث، واقترحت أن يتضمن الصندوق جزئيين؛ الأول يتعلق بتعويضات للكوارث، والثاني يمنح معاشًا تكميليًا لجميع الأطباء.



وفيما يخص زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، أكدت النقابة أن بدل المهن الطبية الحالي للأطباء هو 700 جنيه، وبالتالي فإن قيمة الزيادة الشهرية (بعد خصم الاستقطاعات) سوف تكون نحو 400 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التي يقوم بها الأطباء، إذا كانت هذه الزيادات هي جزء من عدة إجراءات مرتقبة لتحسين أحوال الأطباء.





وتابعت النقابة في بيانها: "ننتظر من السيد رئيس الجمهورية، إصدار توجيهاته لمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون لإقرار بدل عدوى عادل، يتناسب مع الجهد والخطر الذي يتعرض له الأطباء، كما نحيط علم مجلس النواب، بوجود مطلب للأطباء لا يحتاج لأي مخصصات مالية، وهو إقرار قانون المسؤولية الطبية وحماية المستشفيات".





وشددت النقابة على أن الأطباء ملتزمون بأداء واجبهم في جميع الأحوال دون النظر لأي مقابل في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وأنهم مستمرون في بذل العطاء والتضحية لدرء الوباء والخطر عن البلاد.



وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، معربًا عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.