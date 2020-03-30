خاص.. أبو الليف لعبد الحليم حافظ: "غبت وغاب الفن المحترم"

Advertisements

أعرب الفنان نادر أبو الليف، عن حبه الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عام 1977، وترك خلفه العديد من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في قلوب عشاقه.





وعبر "أبو الليف" في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، قائلا "يا عبدالحليم غبت وغاب الفن المحترم معاك الله يرحمك ويرحم أيامك الجميلة".





وأضاف "أبو الليف" أن من أقرب الأعمال الفنية التي يحبها للعندليب هم "زي أهواك، مداح القمر، قارئة الفنجان، جبار".



يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب ب "العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.



على سياق آخر يعيش الفنان نادر أبو الليف، حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة حيث إنه يشارك في مسلسل ولاد إمبابة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2020، ويستعد لطرح ألبوم جديد، كما أنه يشارك في فيلم كليو كباب أيضاً.