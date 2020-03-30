خاص.. أبو الليف لعبد الحليم حافظ: "غبت وغاب الفن المحترم"

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:14 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
ولاء عبد الناصر
أعرب الفنان نادر أبو الليف، عن حبه الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عام 1977، وترك خلفه العديد من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في قلوب عشاقه.


وعبر "أبو الليف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلا "يا عبدالحليم غبت وغاب الفن المحترم معاك الله يرحمك ويرحم أيامك الجميلة".


وأضاف "أبو الليف" أن من أقرب الأعمال الفنية التي يحبها للعندليب هم "زي أهواك، مداح القمر، قارئة الفنجان، جبار".

يشار إلى أن عبد الحليم حافظ لقب ب "العندليب الأسمر"، عام 1955، بعد نجاحه الكبير في فيلم "لحن الوفاء"، وقدم حوالي مايقارب من 241 أغنية، وأعاد غناء 10 أغاني لفنانين آخرين منهم فايزة أحمد، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وديع الصافي.

على سياق آخر يعيش الفنان نادر أبو الليف، حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة حيث إنه يشارك في مسلسل ولاد إمبابة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2020، ويستعد لطرح ألبوم جديد، كما أنه يشارك في فيلم كليو كباب أيضاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوجه طلباً مفاجئاً لإدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضحي بثنائي الفريق لضم نجم بيراميدز

منذ 41 دقيقة

من أجل عيون الساحر.. زيدان يطرد 5 نجوم من العيار الثقيل في ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

شحنة متكاملة.. تحرك عاجل من القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول رد من كارتيرون على رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيهات طارئة من السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة محمد صلاح يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤسس فرقة "شموع": لبنى عبدالعزيز بكت عند غنائي لـ"العندليب".. والألحان الجديدة مُقتبسة من أغاني زمان (حوار)

انتحرت العديد من الفتيات بعد صدمة وفاته.. معلومات وحقائق عن العندليب في ذكرى رحيله

في ذكري وفاته.. جومانا مراد تكشف لـ'الفجر الفني' عن العمل الذي تحبه للعندليب

حنان مطاوع لـ"الفجر الفني" هذه أكثر أغنية أحبها للعندليب

وفاء عامر ل"الفجر الفني": "وحياة قلبي وأفراحه" للعندليب لها ذكري خاصة

وفاء عامر ل"الفجر الفني": "وحياة قلبي وأفراحه" للعندليب لها ذكري خاصة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

05:40 م

عاجل.. معلومات عن المتوفية بكورونا رقم 41 في مصر

08:26 م

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلق على أنباء إنهاء عملها بمصر

07:20 م

عاجل.. الأزهر يوجه دعوة مهمة لدول العالم

06:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية