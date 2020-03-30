أسعار النفط تتراجع.. وبرنت يسجل أدني مستوي في 18 عام

تراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط خام "برنت" بأكثر من 12 بالمائة ليسجل أدنى مستوى في حوالي 18 عاماً مع استمرار القلق حول تخمة المعروض وتراجع الطلب على الخام.









كما انخفض سعر خام غرب تكساس دون مستوى 20 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عام 2002، وسط خسائر حادة للخام على مدار الشهر الجاري.





وتسيطر حالة من التشاؤم على مستثمري الخام بفعل توقف النشاط الاقتصادي حول العالم في إطار السعي للسيطرة على فيروس كورونا، وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي على الخام بنحو 20 مليون برميل يومياً.





كما تأثرت أسعار النفط سلبا بحرب الأسعار بين المنتجين في أوبك وروسيا، وسط زيادة الإمدادات وخفض الأسعار بين الجانبين، ما تسبب في توقعات بتخمة من المعروض في السوق.





وكانت الشركات الأمريكية قد أغلقت 40 منصة للتقنيب عن النفط في الأسبوع الماضي، مع التراجع الحاد للأسعار والذي أثر سلبا على مدى جدوى التنقيب عن الخام الصخري.





وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو/أيار بنحو 12.1 بالمائة مسجلاً 21.80 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.





كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي (نايمكس) بنسبة 5.6 بالمائة عند 20.31 دولار للبرميل، بعد أن سجل 19.85 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.









تراجعت أسعار النفط بنحو 5 بالمائة عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل خامس خسائره الأسبوعية على التوالي مع استمرار المخاوف بشأن تضرر حاد للطلب على النفط.

كما جاء هبوط النفط مع نفي السعودية وجود مفاوضات مفاوضات مع روسيا للتدخل من أجل موازنة سوق النفط المتضرر جراء حرب الأسعار بين كبار المنتجين.

في حين، أغلقت الشركات الأمريكية 40 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.



