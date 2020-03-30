تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
بدأت اليوم كلية التمريض بجامعة المنصورة تدريب اول مجموعه من هيئة التمريض بمستشفى الجامعة تمهيدا لتنفيذ خطه استراتيجية تدريبيه مكثفة لمواجهة والتغلب على وباء فيروس كرونا تشمل جميع أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية ضمن الخطة الموضوعة تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة والدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.

يأتي التدريب طبقا لخطة التدريب الموضوعة من كوكبة متخصصة من كلية التمريض تحت رئاسة الدكتورة أمينه النمر عميد الكلية والدكتور وفاء فتحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأ تدريب مكثف لـ ٢٠ ممرضه وأخصائية تمريض على إجراءات منع العدوى وحماية النفس والغير داخل أقسام المستشفى المختلف. إجراءات ومعايير استخدام الأدوات الواقية لتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل وذلك نظرا للحاجة الماسة إلى أدوات وإمكانات التطهير والتعقيم، وبروتوكولات ومعايير التعامل مع ورعاية الحالات المشكوك فيها، إجراءات الوقاية العامة من الفيروسات بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع المونيتور وأجهزة التنفس الصناعي، وقام بالتدريب في اليوم الأول الدكتورة هناء حسين، د مصطفى الزناتي، الدكتور محمد هشام، الدكتورة ساره من مركز الأورام

واختتم فعاليات اليوم الدكتورة امينه النمر بإبراز أهمية دور هيئة التمريض فى الوقاية من الفيروس والحد من الانتشار واتباع ارشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في تقديم الرعاية التمريضية بجوده وكفاءه وكذلك تقديم التوعية الصحية للمحيطين والمجتمع ككل في الشارع ووسائل المواصلات لأن فى كل يوم إرشادات جديده لأننا نواجه فيروس غامض وكل يوم هناك معلومات وإرشادات جديده.

وسوف يتم تنفيذ باقي خطة التدريب لكامل أعضاء هيئة التمريض الموضوعة بشكل يومي وحتى استكمال جميع الهيئة بواسطة الدكتور أحمد صلاح، دعاء وادي، وداد صابر، سالي محمد، الدكتور أحمد هاشم، الدكتورة رشا حسن، الدكتورة زينب مصطفى وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فى مثل هذه الظروف لما يحملوه من واجب أدبي ووطني وإنساني تجاه المجتمع وتحمل أمانة الكلمة ونشر العلم فى وقت نحتاج فيه الى لتقديم كل ما فى وسعنا جميعا حتى نخرج من الأزمة.
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا
تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا

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مواجهه كورونا جامعة المنصورة الصحة العالميه

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