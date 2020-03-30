محافظ البحر الأحمر يوجه بفتح المدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس

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استكمالا للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين، وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى بفتح المدارس لصرف المعاشات بجميع مدن المحافظة بالإضافة إلى مكاتب البريد،وذلك لمنع التكدس وتقليل الازدحام، للحد من انتشار الفيروس،و للحفاظ على أهالى المحافظة من كبار السن.



وفى هذا الصدد قامت الدكتورة يسرا عطيه نائب محافظ البحر الأحمر بتكليف الجهات المعنية بتخصيص مدرستين بكل مدينة بالإضافة إلى استغلال المساحة الفضاء أمام مبنى الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، تسمح لاصحاب المعاشات من صرف المعاش بسهولة ويسر، مؤكدة بضرورة حسن معاملتهم، وان تكون الاماكن المحددة قريبة من الجميع، مناشدة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.



وقد تحددت الأماكن الآتية لصرف المعاشات بكافة المدن وهى: بمدينة رأس غارب مدرسة الشهيد أحمد العدوي ومدرسة السادات الاعدادية، وبمدينة الغردقة مدرسة حسن كامل الابتدائية بشارع النصر ومكتب بريد الغردقة فرعي حفر الباطن ومدرسه حسين سعيد بميدان السقالة، ومدينة سفاجا مدرسة الثانوية بنات ومدرسة علي بن ابي طالب مدرسة سفاجا الابتدائيه، وأما مدينة القصير ففى مدرسة النصر الابتدائيه، وبمدينة مرسى علم أمام مبنى الوحدة المحلية، ومدينة الشلاتين مدرسة السادات الابتدائية، وفى قرية ابو رماد مدرسة سعد زغلول الابتدائية، ومدينه حلايب بمدرسة الاعدادية الثانوية، على أن يم صرف المعاشات وفقا للجدول الزمنى المرفق.







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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



609 حالات



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.